ASL CASERTA. Da giovedì, via alla terza dose di vaccino per over 80, ospiti e personale delle Case Albergo

CASERTA – Si comunica che a partire dal 30 Settembre l’ASL Caserta avvia (tramite convocazione via sms) la campagna vaccinale per la terza dose per gli over 80 , per gli ospiti ed il personale delle Case Albergo per Anziani

completando le attività vaccinali già avviate nelle Residenza Sanitaria.

A breve sarà dato il via all’offerta vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private a partire dai soggetti di età > di 60 anni o con patologie concomitanti tale da renderli vulnerabili a forme di Covid 19 o con elevato livello di esposizione all’infezione.