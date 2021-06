Assalto alla stazione di servizio. Banda porta a segno il colpo e fugge via col bottino

TEANO – Sono entrati in azione durante la notte scorsa colpendo una stazione di servizio lungo la statale Casilina in località Torricelle . Con un’azione rapidissima, una banda, probabilmente specializzata, è riuscita a portare a segno il colpo fuggendo via prima dell’arrivo dei carabinieri allertati dall’allarme scattato.

I militari della compagnia di Capua hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili del furto anche grazie al contributo apportato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della struttura.