Assicurazione auto contraffatta. 60enne casertano denunciato

CASERTA – Gli stava scadendo l’assicurazione dell’auto e così un 22enne abitante a Novellara ha deciso di ricercare su internet una polizza on-line. La navigazione l’ha portato ad accedere ad un sito che gli ha fornito un preventivo vantaggioso, pertanto ha deciso di stipulare una polizza effettuando il pagamento sulla postepay fornitagli dall’assicuratore ricevendo sull’applicativo WhatsApp la relativa documentazione attestante l’apparente regolare copertura assicurativa.

Dopo un mese dalla stipula della polizza è stato fermato nella basa dai carabinieri che durante i relativi controlli accertavano che l’autovettura era sprovvista di copertura assicurativa e che la documentazione esibita dal 22enne era evidentemente contraffatta. Ulteriori verifiche presso la compagnia assicuratrice, oltre a dargli conferma che la targa del suo veicolo non risultava assicurata, gli hanno consentito di apprendere che la documentazione che gli era stata trasmessa dal pseudo agente assicurativo era falsa.

Materializzato di essere rimasta vittima di una truffa, il giovane dapprima si è rivolto ad un’altra compagnia effettuando la polizza e regolarizzando l’assicurazione sul suo veicolo per poi rivolgersi ai carabinieri di Novellara formalizzando la denuncia. I militari di Novellara, al termine di una minuziosa attività d’indagine, hanno individuato il presunto truffatore, un 60enne casertano, già emerso in analoghe truffe in tutta Italia e lo hanno pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria reggiana con l’accusa di truffa