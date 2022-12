ASSUNTA, ANZI NO. Funzionaria cambia idea e rinuncia al posto nei Servizi Sociali al comune di CASERTA

CASERTA – Dopo l’iniziale scelta di partecipare al concorso per mobilità, ovvero la possibilità di trasferirsi dal comune per il quale si è dipendente a quello di Caserta, la funzionaria dell’amministrazione cittadina di Casoria, Tullia Di Mauro, ha deciso di rinunciare al posto che si era aggiudicata tramite concorso a Palazzo Castropignano.

Un dietrofront che sorprende, visto che la stessa Di Mauro aveva partecipato alla procedura per assumere la posizione di Istruttore Direttivo Categoria D nell’ambito (non nel senso di Ambito, quello intercomunale) dei Servizi Sociali del capoluogo. Un cambio di rotta per la quale Di Mauro avrà i suoi buoni e rispettabilissimi motivi,

Nel

caso in cui accetterà la proposta e il suo comune darà il via libera, la posizione ad appannaggio della casoriana Di Mauro, attualmente in servizio al comune di, grazie allo scorrimento della graduatoria, secondo quanto scritto dal dirigentenella determina che verbalizza la rinuncia.