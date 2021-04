Assunzioni Decathlon: la multinazionale ricerca magazzinieri e addetti amministrativi. ECCO COME CANDIDARSI

MADDALONI – Importanti novità occupazionali nella nota multinazionale francese Decathlon. L’azienda, infatti, ha da qualche tempo dato il via libera a nuove assunzioni di personale da inserire nel settore logistico e amministrativo. In particolare, ricerca addetti al magazzino e specialisti amministrativi che contribuiranno a garantire un servizio efficiente alla clientela.

Assunzioni Decathlon, candidature con modalità online

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il sito dell’azienda, dove potranno essere consultate tutte le Offerte di lavoro lanciate da Decathlon e si potrà inviare il proprio curriculum.

Decathlon, rappresenta una realtà in costante crescita e, grazie alla collaborazione di oltre 92 mila dipendenti che operano nelle filiali di tutto il mondo riesce a garantire servizi di qualità alla clientela. Inoltre, la multinazionale francese sta portando avanti un piano di assunzioni volto al reclutamento di addetti al magazzino da inserire nelle sedi di Castel San Pietro Terme (Bologna), Brandizzo (Torino), Maddaloni (Caserta) e Basiano in provincia di Milano oltre a ricercare addetti amministrativi che saranno collocati nelle filiali di Desio (Monza e Brianza).

Selezioni in corso per addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, ovvero i cosiddetti magazzinieri saranno parte integrante del processo di scansione degli ordini e avranno la responsabilità di garantire il corretto e continuo approvvigionamento dei punti vendita, oltre ad occuparsi della cura degli articoli e della preparazione delle spedizioni nei negozi in base alle indicazioni e agli ordini ricevuti.

Inoltre, assicureranno il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali di Decathlon. Per candidarsi alla posizione di magazziniere non viene richiesto alcun diploma di istruzione secondaria di secondo grado bensì una passione per lo sport in genere, attitudine al lavoro di squadra, capacità di pianificare il proprio lavoro e disponibilità a lavorare su turni anche domenicali.