Attaccato da due rottweiler mentre raccoglie lumache: 50enne grave in ospedale

La vittima è un 50enne di Casagiove

CAPUA – Stava raccogliendo lumache, ieri pomeriggio, in un terreno nella periferia di Capua quando è stato aggredito da due cani di grossa taglia. La vittima è un 50enne di Casagiove. Due grossi cani di razza rottweiler che attaccano il 50enne fino a lasciare l’uomo è a terra, con il corpo devastato dai morsi e con una gravissima perdita di sangue. Soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove sarebbe ricoverato in gravissime condizioni. I cani, regolarmente detenuti da un’azienda agricola del posto, sono stati posti sotto sequestro per i necessari accertamenti medici.