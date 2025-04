ATTENTI AL LATTE. Ritirati lotti sospetti anche nei supermercati Carrefour e Coop del casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Se hai comprato latte intero nei supermercati negli ultimi giorni, occhio all’etichetta. Alcune note catene, come Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, hanno ritirato in via precauzionale alcuni lotti di latte pastorizzato ad alta temperatura per il sospetto della presenza di materiali indesiderati nelle bottiglie.

I marchi coinvolti sono Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, molto diffusi anche nei punti vendita del nostro territorio. I prodotti interessati sono venduti in bottiglie di plastica da un litro, con queste scadenze e codici lotto:

15/05/25B (Polenghi, Mukki, Soresina)

16/05/25B (Polenghi, Soresina)

17/05/25B (solo Polenghi)

A produrre il latte è la Centrale del Latte d’Italia S.p.A., con sede operativa a Vicenza. L’azienda, per precauzione, invita chi ha acquistato il latte con questi lotti a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita, anche senza scontrino, per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Una notizia che riguarda anche tanti salernitani, dato che questi marchi sono tra i più presenti sugli scaffali dei nostri supermercati. Come sempre in questi casi, meglio dare un’occhiata alla bottiglia che abbiamo in frigo