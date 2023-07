Attenzione ad AVERSA. Giovane entra nei condomini e scatta foto alle serrature degli appartamenti

Il ragazzo potrebbe avere intenzione di realizzare dei duplicati per poter entrare indisturbato quando i proprietari non sono presenti

AVERSA (Lidia de Angelis) – Allarme sicurezza, cittadini preoccupati per la presenza di un giovane che entra nei condomini e scatta delle foto alle serrature degli appartamenti.

Non si sa quali siano le reali intenzioni del giovane, certo è che è strano entrare in un edificio e scattare foto a delle serrature. “Perché lo fa?” è la preoccupazione dei condomini, i quali pensano che il ragazzo potrebbe avere intenzione di realizzare dei duplicati per poter entrare indisturbato quando i proprietari non sono presenti.

Grande preoccupazione e indignazione tra i cittadini.