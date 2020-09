CAIANELLO – Questa notte un cinghiale ha provocato un incidente sulla Telesina. per fortuna nulla di grave per l’automobilista che ha allertato i Carabinieri di Piedimonte Matese e il personale dell ASL. Purtroppo il cinghiale è morto come si può vedere dalla foto. Sono tanti i casi che si stanno verificando sulle strade dell’alto casertano per la presenza massiccia di questi animali, che purtroppo, la maggior parte delle volte, provocano anche incidenti gravissimi.