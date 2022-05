Attesa al banco troppo lunga: tira fuori la pistola e spara

PORTICO DI CASERTA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno deferito, in stato di libertà per minaccia aggravata, un quarantaquattrenne del luogo che la scorsa notte, all’interno di un bar di Portico di Caserta, mentre attendeva di essere servito si è dapprima qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri mostrando agli esercenti una pistola per poi uscire all’esterno del locale ed esplodere in aria diversi colpi d’arma da fuoco, successivamente risultati a salve.

Dopo tale azione lo stesso ha abbandonato il bar in sella ad una bicicletta. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, oltre al rinvenimento in loco di 9 bossoli e 2 cartucce a salve ha consentito di identificare l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola scenica priva di tappo rosso, ancora con un colpo a salve all’interno della camera di cartuccia. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.