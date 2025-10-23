Attore casertano protagonista della nuova fiction di Raiuno

Si tratta di Rocco Guarino, che farà il suo debutto questa sera sul piccolo schermo

SANT’ARPINO – Tra i protagonisti della nuova fiction di Raiuno “Noi del Rione Sanità”, ci sarà anche un volto casertano. E’ quello dell’attore Rocco Guarino del comune di Sant’Arpino.

La prima puntata andrà in onda questa sera, alle 21:30, e racconterà una storia di riscatto collettivo, nata nel cuore di Napoli: quella che Don Antonio Loffredo porta avanti dal 2006, quando ha deciso di contrastare l’illegalità offrendo ai giovani una strada fatta di creatività, teatro, cultura e spirito di comunità.

Rocco interpreterà Massimo, recitando al fianco di attori del calibro di Carmine Recano, Nicole Grimaudo e Maurizio Aiello.

Immediati sono stati gli auguri che l’amministrazione di Sant’Arpino ha rivolto nei riguardi del giovane concittadino: “Sant’Arpino è da sempre una terra di teatro, culla delle antiche fabulae atellanae, prima espressione comica della scena latina. La partecipazione di Rocco Guarino a una serie così significativa ci rende doppiamente fieri: da un lato per il suo straordinario talento, dall’altro perché continua a scrivere, con passione e dedizione, la vocazione teatrale della nostra comunità.”