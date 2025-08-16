Audi Q8 sfreccia per il centro di Baia Domizia e quasi travolge bambino. Il papà: “Criminale, ho il numero di targa”
16 Agosto 2025 - 10:12
BAIA DOMIZIA – Una scena da incubo la sera del 14 agosto in via dell’Erica, dove un’Audi Q8 (non revisionata) è stata lanciata a folle velocità, mettendo a rischio la vita di un bambino.
“Mio figlio è stato sfiorato da quell’auto scatenata – racconta un genitore sconvolto – Chi guida in quel modo non è un pilota, ma un criminale”.
Un gesto di incoscienza che poteva trasformarsi in tragedia. “Se leggi questo, riconosciti: la tua velocità poteva uccidere. Basta gare in strada, rispetta chi vive in questo quartiere”, è l’appello accorato della famiglia.