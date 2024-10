Auto del comune usata per andare a lavoro: condanna per l’ex sindaco

CAPUA – L’ex sindaco di Capua, Carmine Antropoli, ha visto il suo ricorso non ammesso dalla corte di Cassazione.

La decisione dei giudici dell’ultima istanza rende quindi definitiva la condanna, seppur lieve e con pena sospesa, per il reato di peculato, compiuto tra il 2013 e il 2016, periodo in cui era primo cittadino della città di Fieramosca.

Antropoli è stato ritenuto responsabile di aver utilizzato l’auto di servizio del comune per spostamenti non specifici della funzione pubblica. In pratica, l’ex sindaco avrebbe usato quella vettura per andare al suo posto di lavoro.