Auto della polizia speronata durante un inseguimento: arrestato 24enne

CASAL DI PRINCIPE – Nel primo pomeriggio di martedì gli agenti di polizia del posto fisso di Casapesenna hanno tratto in arresto L.I., 24enne cittadino albanese irregolare sul territorio italiano. L’uomo alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione ed intestata ad un italiano non si è fermato ad un posto di blocco dandosi alla fuga. Gli agenti lo hanno inseguito fino a Villa di Briano dove il 24enne è stato costretto a fermarsi per evitare lo scontro con un camion. Raggiunto dai poliziotti nel tentativo di darsi ancora alla fuga ha speronato la vettura della polizia danneggiandola sul lato anteriore destro. Il 24enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e danneggiamento. Ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

