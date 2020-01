Auto di una nota avvocatessa centrata in pieno. Pirata della strada inseguito da altri automobilisti e…

VAIRANO PATENORA (d.l.) – Un pirata della strada in via Rimembranza a Vairano Patenora ha violentemente colpito un’auto in sosta appartenente all’avvocatessa Francesca Petriccione miracolosamente illesa solo perché al momento del fatto non si trovava in auto. Alcune persone presenti sul posto si sono lanciate all’ inseguimento del pirata il quale pero’ ha fatto perdere le sue tracce. L’auto in questione sarebbe un modello Fiat Punto di colore grigio ( tre porte) . L’avvocatessa alla vista dei danni riportati dalla sua auto è svenuta. Soccorsa dai presenti sul posto.