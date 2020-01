Auto distrutta lungo la Provinciale. Automobilista salvo per miracolo

GIUGLIANO/MARCIANISE – (Lidia e Christian de Angelis) Schianto sulla Provinciale Giugliano/Marcianise, auto distrutta, uomo salvo per miracolo. L’altra sera, intorno alle 23 circa, una vettura, una Fiat Punto, con a bordo un uomo, ha perso il controllo del veicolo, finendo la corsa contro un guardrail, per poco non è finita nello strapiombo, lo schianto è stato fortissimo, l’uomo rimasto incastrato tra le lamiere, è vivo per miracolo, nonostante le ferite e lesioni dovute all’impatto. La vettura era in prossimità dello svincolo di Giugliano poco dopo quello di Parete, sulla provinciale che unisce Giugliano a Marcianise. Sul posto diverse mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco di Caserta e Aversa, per estrarre l’automobilista dall’auto e il carro attrezzi per portare via la vettura, diverse ore di coda lungo tale strada, i sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo in ospedale per essere medicato.