E’ accaduto questa mattina poco dopo le 12

CAPUA – Incidente, questa mattina poco dopo le 12.00, nella frazione di Sant’Angelo in Formis, lungo via Galatina direzione Santa Maria Capua Vetere. Per cause ancora in fase di accertamento una vettura è finita ina una cunetta. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente. Sul posto gli agenti della polizia municipale