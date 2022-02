FALCIANO DEL MASSICO – Incidente, ieri sera, lungo la strada provinciale per Casanova, Carinola. Per cause ancora in fase di accertamento una vettura, Nissan Qasquai, è finita in un fossato sfiorando un palo. A bordo della vettura un padre con il figlio. Per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale.