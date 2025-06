Auto finisce in un fossato, tre feriti: corsa al Santobono per due bambini

Il padre dei piccoli è stato, invece, affidato alle cure dei medici dell’ospedale San Rocco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CANCELLO ED ARNONE – Incidente, ieri sera, in via Diaz. Un uomo di 47 anni di origini nordafricane, era a bordo della sua auto insieme ai suoi figli di 7 e 4 anni quando per cause ancora in corso di accertamento la vettura è finita in un fossato. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118. Per i tre feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I due bambini sono stati trasferiti al Santobono di Napoli a seguito di un trauma cranico riportato da entrambi mentre il padre è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.