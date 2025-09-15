LA FOTO. Auto in fiamme a Casal di Principe: intervento dei Vigili del Fuoco

15 Settembre 2025 - 17:25

Provenienti dal distaccamento di Aversa

CASAL DI PRINCIPE – Alle ore 16:50 circa di oggi, un’auto è andata in fiamme in via Vaticale, nei pressi dello stadio comunale di Casal di Principe. L’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno domato le fiamme per mettere in sicurezza l’area circostante.

Si presume possa essersi trattato di un guasto meccanico del motore.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino