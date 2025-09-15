LA FOTO. Auto in fiamme a Casal di Principe: intervento dei Vigili del Fuoco

Provenienti dal distaccamento di Aversa

CASAL DI PRINCIPE – Alle ore 16:50 circa di oggi, un’auto è andata in fiamme in via Vaticale, nei pressi dello stadio comunale di Casal di Principe. L’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno domato le fiamme per mettere in sicurezza l’area circostante.

Si presume possa essersi trattato di un guasto meccanico del motore.