Auto in fiamme: chiusa la Statale 7 Bis in entrambe le direzioni

VILLA LITERNO – Disagi, questa mattina, per gli automobilisti che percorrono la strada statale 7 Bis. A causa di un veicolo andato in fiamme, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Villa Literno, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea dell’arteria stradale in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato intorno alle ore 9:00, quando alcuni automobilisti in transito hanno segnalato un’auto avvolta dalle fiamme. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine unitamente ad una squadra dell’Anas che hanno a deviare il traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito nella zona in attesa dei vigili del fuoco chiamati ad intervenire per domare le fiamme e mettere l’area in sicurezza