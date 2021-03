LE FOTO. Auto in fiamme dopo schianto contro un pullman

VILLA LITERNO – Giornata di lavoro intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa intervenuti verso le ore 16:30 sulla Nola Villa Literno, al Km 30,400, per un incidente stradale dove un’autovettura, una Fiat 500 con tre passeggeri a bordo, impattava un camion fermo sulla corsia di emergenza per avaria. Immediatamente i Vigili del Fuoco intervenivano estraendo dall’abitacolo dell’automobile i tre occupanti assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’autoambulanza. Successivamente, verso le ore 17:30, i Vigili del Fuoco di Aversa sono stati nuovamente allertati per un altro incidente stradale, sempre sulla Nola Villa Literno, questa volta all’uscita di Villa Literno. Al loro arrivo sul posto hanno trovato un’autovettura che aveva tamponato un autobus per il trasporto pubblico fermo per un avaria a margine della strada prendendo fuoco subito dopo l’impatto. Immediatamente i Vigili del Fuoco, dopo aver soccorso il conducente, si adoperavano per spegnere l’incendio che aveva coinvolto tutta l’autovettura riuscendo ad evitare che si propagasse anche all’autobus coinvolto.