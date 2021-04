Auto lanciata a folle velocità si ribalta. All’interno del veicolo sono state ritrovate…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Gravissimo incidente stradale avvenuto poco fa in via II Febbraio. Una Fiat Panda con a bordo un giovane, si e’ ribaltata dopo una serie di carambole a causa probabilmente dell’alta velocità. Le condizioni del 28 enne, G.P., originario di Falciano del Massico, sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 immediatamente accorsi sul posto, che hanno faticato non poco per estrarre il ferito non cosciente, dall’abitacolo. Il ragazzo è stato trasportato presso la Clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno ed è in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro stanno operando, per tutti gli accertamenti del caso, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. All’interno del veicolo sono state ritrovare sostanze stupefacenti per uso personale.