AUTO RUBATE AI CLIENTI DEL CENTRO CAMPANIA. Doppio furto nel parcheggio in poche ore durante lo shopping

MARCIANISE – i furti nei parcheggi dei centri commerciali sembrano essere una piaga in costante crescita, soprattutto durante periodi di grande affluenza come il Black Friday. La difficoltà nel monitorare vasti spazi e l’alta concentrazione di veicoli creano terreno fertile per i ladri, che agiscono con maggiore facilità approfittando della distrazione dei clienti.

Durante lo scorso weekend al centro commerciale Campania, un uomo ha subito il furto del suo SUV mentre faceva shopping. Il malvivente ha approfittato della momentanea assenza del proprietario per sottrarre il veicolo, una Nissan Qashqai, parcheggiata nel vasto parcheggio affollato per il Black Friday.

Il centro commerciale, affollato da visitatori provenienti da tutta la regione, è stato teatro di questo crimine. Poco dopo, un altro furto ha avuto luogo: questa volta è stata rubata una Citroen nel medesimo parcheggio.