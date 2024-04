Auto si ribalta, autista incastrato tra le lamiere: corsa in ospedale

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco

FALCIANO DEL MASSICO – Incidente, nel pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale in territorio di Falciano del Massico.

Per cause ancora in corso di accertamento, un 60enne, alla guida della sua auto ne ha perso il controllo ribaltandosi ed uscendo fuori strada

Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’auto, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Sarebbero critiche le conseguenze riportate per il 60enne: un braccio praticamente tranciato, motivo per il quale è stato trasferito d’urgenza in una struttura sanitaria del napoletano