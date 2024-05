IL NOME. CASERTA. Noto avvocato picchiato in via Roma, dura condanna per l’imprenditore

Il professionista fu aggredito per motivi di parcheggio.

CASERTA/SAN FELICE A CANCELLO Andrea De Lucia, imprenditore di San Felice a Cancello è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione per avere picchiato in via Roma, in pieno centro a Caserta, un noto avvocato. Il verdetto è stato emesso nei giorni scorsi dal giudice monocratico Valerio Riello in merito ai fatti accaduti nel 2018. L’avvocato si trovava sul marciapiede quando venne sfiorato dalla Jeep guidata dall’imputato. Discutendo con l’automobilista sul suo modo di parcheggiare, il professionista si vide aggredire: De Lucia lo colpì al volto e l’avvocato fu costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Caserta.