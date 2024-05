CASERTA. Lavoratori a nero in un negozio di alimentari: denunciata la titolare

Le irregolarità sono emerse nell’ambito di un controllo da parte degli agente della polizia municipale

CASERTA – Proseguono le attività di controllo e monitoraggio del territorio messe in campo dalla Polizia Locale di Caserta.

Intensificati i controlli in materia commerciale, è stata ispezionata un’attività commerciale al dettaglio adibita alla vendita di generi alimentari in località Via Caduti sul Lavoro, dal controllo documentale posto in essere dagli Agenti della Polizia Locale è emerso che in servizio su tre dipendenti due risultavano essere lavoratori a nero

Dagli approfondimenti la ditta è risultata essere sprovvista del documento valutazione rischi e della formazione dei lavoratori. La titolare è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento del lavoro a nero e per omesso rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.