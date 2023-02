IL VIDEO. Auto si ribalta sulla Variante, cinque persone in ospedale

L’ennesimo incidente ha visto scontrarsi, stavolta, una Fiat Mito ed una Peugeot, che si è ribaltata, al’ingresso della Variante nel Comune di Maddaloni.

MADDALONI Un’auto che si ribalta lungo la carreggiata e ben cinque persone ferite che finiscono all’ospedale. E’ quanto accaduto poche ore fa a Maddaloni, all’ingresso della Variante in via Napoli. L’ennesimo incindente che ha visto scontrarsi, stavolta, una Fiat Mito ed una Peugeot, che si è ribaltata. Ovviamente l’incidente ha mandato in tilt la circolazione e sul posto, oltre alle ambulanze, è stato necessario l’intervento dei vigili urbani.