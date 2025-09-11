Auto si ribalta sull’Appia: 40enne al pronto soccorso

Il fatto è avvenuto in mattinata nei pressi della rotonda di Cellole sulla Via Appia, diramato codice rosso a causa della dinamica del sinistro

CELLOLE (alfonso centore) – Tragedia sfiorata a Cellole dove un’auto si è ribaltata sulla Via Appia all’interno di una rotonda. Il guidatore è un uomo di circa quarant’anni che è stato soccorso dall’arrivo dell’ambulanza e trasportato in codice rosso in ospedale.

Dopo i primi accertamenti la vittima del sinistro sarebbe fuori pericolo e quasi del tutto indenne allo schianto.