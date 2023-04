AUTOSTRADE. Chiusa l’uscita di Caserta Nord. ECCO QUANDO

Per lavori di risanamento della pavimentazione.

CASERTA Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di risanamento della pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 5

alle 6:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiusa la stazione di CASERTA nord, in uscita da entrambe le direzioni, per il traffico proveniente da Roma e per chi proviene da Napoli. In alternativa, per chi proviene da Roma si consiglia di uscire alla stazione di Santa Maria Capua Vetere; per chi proviene da Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di CASERTA Sud.