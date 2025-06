AVERSA. Invitato a lasciare il locale per la chiusura, torna con un coltello e si ferisce ad una mano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Attimi di tensione questa notte ad Aversa, intorno alle 3:20, presso l’attività commerciale “Chapeau Speedy”, in via Orabona. A richiedere l’intervento degli agenti del locale commissariato di polizia è stato il titolare del locale

All’arrivo dei poliziotti, giunti prontamente sul posto, è stato individuato un uomo di 48 anni, Luciano P., in evidente stato di alterazione psicofisica e con una vistosa ferita alla mano destra. I suoi abiti erano visibilmente insanguinati. Dopo essersi accertati che l’uomo non fosse in possesso di armi o oggetti atti ad offendere, i poliziotti sono riusciti a calmarlo e hanno attivato i soccorsi del 118.

L’uomo è stato medicato sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Contestualmente, è scattata un’ispezione accurata dell’area circostante. Poco dopo, sotto un’auto parcheggiata non lontano dal locale, è stato rinvenuto un coltello con lama di circa 8 centimetri, completamente insanguinato, riconducibile all’episodio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe insistito per rimanere nel locale nonostante fosse orario di chiusura, chiedendo di continuare a consumare bevande alcoliche. Invitato ad allontanarsi da un dipendente, si sarebbe diretto verso la sua auto, da dove ha recuperato il coltello probabilmente con l’intenzione di intimorire o aggredire il lavoratore ed in quel frangente si sarebbe accidentalmente ferito alla mano, per poi lanciare l’arma sotto un’auto in sosta