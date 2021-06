AVERSA. 4 donne con figli “si abboffano” in una nota pizzeria della città e scappano senza pagare il conto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Via dal locale senza pagare il conto, scappano via come ladre. Vanno al ristorante, mangiano e bevono, ma se ne vanno senza pagare il conto. Questa vicenda riporta in mente la famosa scena del film “I Laureati” di Leonardo Pieraccioni, dove i 4 dopo aver mangiato scappano senza pagare il conto. Una goliardata che al cinema fa ridere: quando succede veramente, molto meno. Con il rischio che tutta la storia possa avere anche strascichi penali. Infatti, pare che sia stata presentata una denuncia alle autorità competenti. Ad essere vittima della furbata, la pizzeria La Grotta del Buono di via Bersaglieri ad Aversa dove quattro donne con bambini a seguito, dopo aver mangiato e bevuto, si sono date alla macchia, senza pagare il conto. Il titolare amareggiato scrive sui social “Quando andate via senza pagare, non credetevi furbi, state facendo un danno non solo ai proprietari ma anche a tutti i quasi 18 elementi che compongono il personale. Dopo mesi e mesi di chiusura, di cassa integrazione questo è il gesto più vile che si possa fare. Quattro donne adulte con dei bambini che si danno alla macchia nenache fossero adolescenti, che insegnamenti daranno ai loro figli comportandosi in questo modo? Non ne siamo usciti migliori…anzi...” Dimenticandosi forse che il locale è dotato di telecamere che le hanno riprese. Una pensata quella dei furbetti, inutile e vergognosa, condannata da tutto il web.