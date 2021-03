AVERSA. Accusato di aver favorito il clan. Ritrovato al Moscati ex carabiniere scomparso

AVERSA – E’stato ritrovato, in ospedale, nel nosocomio di Aversa, dove è tuttora ricoverato. Un vero e proprio giallo quello relativo alla scomparsa (per oltre 24 ore) di un ex carabiniere originario di Sant’Antimo e residente a Mugnano, in provincia di Napoli. L’ex militare dell’Arma, è stato coinvolto nell’inchiesta Antemio, con l’accusa di aver favorito i clan di Sant’Antimo, e da allora è stato allontanato dal servizio.

L’operazione Antemio è scattata lo scorso giugno: sono state spiccate 59 misure di custodia cautelare. Era scomparso di casa mercoledì mattina, lo hanno ritrovato ieri presso l’ospedale di Aversa. Secondo quanto si apprende, il 58enne era visibilmente frastornato, forse dopo aver assunto dei farmaci. Il giorno della scomparsa aveva lasciato un biglietto di scuse ai familiari, che aveva fatto presagire la possibilità, da parte dell’uomo, di compiere un gesto inconsulto.