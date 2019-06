SPACCIO DI DROGA AD AVERSA. Arrestato il 22enne Severino

AVERSA – Come noto le incessanti attività investigative attuali e pregresse corroborate da numerosi arresti e sequestri di droga operati da personale del Commissariato di Aversa –Sez. Investigativa- hanno evidenziato il grave fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente nella città di Aversa.

Nella decorsa serata personale della locale Squadra di Polizia Giudiziaria, diretta dal Primo Dirigente Dr. Vincenzo Gallozzi e Commissario Capo Dr. Vincenzo Marino, collaborati da personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta, a conclusione di una vasta operazione di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti traeva in arresto Bruno Severino, classe ’97, poiché ritenuto responsabile del reato di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE.

L’attività investigativa era iniziata da un continuo movimento di persone dall’abitazione del Severino, circostanza verificata egregiamente dai Poliziotti del Commissariato di Aversa che proprio ieri eseguivano nella sua residenza una perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 309/90 finalizzata alla ricerca di sostanza stupefacente.

L’atto di Polizia Giudiziaria dava esito positivo ed in particolare nel garage del SEVERINO veniva rinvenuta marjuana per un peso lordo complessivo di 58 grammi, suddivise in nr° 51 bustine, ben occultate all’interno di una cassapanca. Veniva inoltre rinvenuto un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e una quantità di nr° 215 bustine stesso tipo vuote da utilizzare per il successivo confezionamento delle dosi.

Bruno Severino, soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine, era infatti già stato arrestato per lo stesso reato nell’anno 2016 e nell’anno 2017.

Terminati gli atti di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la sua residenza e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dall’Autorità Giudiziaria procedente.

Con quest’ultima operazione è stato inferto un duro colpo alla Piazza di Spaccio di Viale Europa aumentando notevolmente la percezione di sicurezza del territorio e dei cittadini Aversani.