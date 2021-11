AVERSA. Banda di ladri irrompe in un parco privato e sventra un’auto

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Banda di ladri fa irruzione in un parco privato e ruba una vettura in sosta.

Ieri presso un condominio privato ad Aversa, una banda specializzata in furti a danno di auto in sosta ha scassinato una vettura, forzando lo sportello anteriore sinistro, poi una volta entrati ha asportato lo stereo e altro, come si vede in foto.

Una congiunta della vittima ha reso noto l’accaduto sui social denunciando quanto segue: “Questa è Aversa nel parco di mia sorella (privato) la macchina di mia nipote (la prima gliel’hanno proprio rubata)”.