AVERSA. BLITZ NELLA MOVIDA. Multe e locali a rischio chiusura

AVERSA – Gli agenti della Polizia Locale hanno accertato che numerose attività ubicate in Via Roma e Via Seggio in dispregio alle normative vigenti in materia hanno occupato la sede stradale senza autorizzazione.

Gli agenti hanno elevato sanzioni ai sensi dell’art. 20 comma 1 e 4 del Codice della Strada, ed è stato intimato ai titolari il rispristino dello stato dei luoghi rimuovendo le attrezzature. Alcune attività, risultano ormai essere recidive in modo costante e negli ultimi periodi sono state sanzionate ricevendo più di un verbale.

Nel corso delle attività di controllo del territorio gli Agenti di Polizia Locale impegnati in compiti di Polizia Stradale hanno elevato numerose sanzioni al Codice della Strada.