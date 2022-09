AVERSA. Comunità piange la scomparsa dell’ex vigile urbano e noto maestro pittore

I funerali si sono celebrati questa mattina

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità piange la scomparsa dell’ex vigile urbano e noto maestro pittore Mario Bova 83 anni. L’uomo era stato per anni un valido vigile urbano della cittadina normanna, poi divenne impiegato amministrativo, una volta in pensione si dedicò alla sua grande passione, la pittura, diverse le mostre realizzate in città e non solo, un vero maestro. Lascia i suoi 5 figli, Anna, Libera, Laura, Salvatore, Marco e Stefania. I funerali si sono celebrati stamani presso la Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù ad Aversa, tanti i presenti per l’ultimo saluto.