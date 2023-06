AVERSA. Controlli nei locali della movida: scovati lavoratori in nero

In azione la polizia municipale unitamente al personale Asl di Caserta

AVERSA – La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente alla dott.ssa Pezone e dott.ssa Di Caprio del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta ed alla dott.ssa De Luca e dott. Lanzano Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica Asl Caserta hanno ispezionato una serie di attività di somministrazione di alimenti e bevande su Via Roma.

Le attività poste in essere rientrano tra i controlli che vengono posti in essere costantemente per garantire la tutela della salute dei consumatori e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare in due attività un Bar ed una Pizzeria è stato accertato che due lavoratori sono risultati essere in servizio a nero, senza un regolare contratto di lavoro, senza la prescritta formazione e senza la visita medica.

Per un locale disposto il divieto di utilizzo di un soppalco, assenza di estintori previsti per legge. I titolari delle società da cui dipendevano i lavoratori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento dei lavoratori. Sono in corso ulteriori attività di indagine per la verifica di altra documentazione prevista dalle normative vigenti in materia.