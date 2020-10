AVERSA. Dipendente positivo, chiuso il Comune

AVERSA – La comunicazione arriva dal quotidiano aggiornamento reso alla città di Aversa dal sindaco Alfonso Golia: “Vi comunico anche che un dipendente del nostro Comune è risultato positivo e – fortunatamente e con grande coscienza – era già a casa da qualche giorno. È stato ovviamente predisposto il protocollo di sicurezza è pertanto nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, il Comune resterà chiuso per sanificazione dei locali, per i servizi essenziali i cittadini possono recarsi al comando della polizia municipale.

In questa delicata fase il mio, il nostro pensiero va a tutte le attività che si stanno ritrovando ad impattare con le disposizioni del DPCM. Ho ascoltato parole molto serie e intelligenti dalla “protesta pacifica” (e aggiungo civilissima) dei commercianti aversani. Non è stato semplice per voi adattarsi così tante volte e così velocemente a tutti i cambiamenti normativi, ma lo avete fatto e questo vi fa tanto onore. Il Presidente Conte ha annunciato misure economiche immediate per il sostegno ai vostri e a altri settori. Restiamo uniti in questo difficile momento”.