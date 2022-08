AVERSA. Dramma al Parco Cerimele: corpo senza vita in un appartamento

AVERSA (Lidia de Angelis) Dramma al Parco Cerimele, corpo senza vita in un appartamento. In queste ore ci segnalano il ritrovamento, intorno alle 14, di un corpo senza vita all’interno di un appartamento. Probabilmente in avanzato stato di decomposizione, motivo per il quale sono a lavoro da ore le forze dell’ordine, la scientifica e si attende l’arrivo del Magistrato di turno e del medico legale per stabilire se disporre o meno l’autopsia sulla salma. Sulla vicenda vi è grande riserbo, non si conoscono le generalità del corpo senza vita, grande paura tra i residenti che sono stati allarmati dalle sirene dei soccorsi giunti sul posto.