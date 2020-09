AVERSA. E’ morto a soli 52 anni Elio, l’uomo del Lotto in zona Trinità

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio Elio, il simbolo della “Trinità”. L’uomo aveva solo 52 anni vittima del male, si è spento lasciando nel dolore l’adorata madre Luigina Molitierno e i suoi 6 fratelli, Domenico, Antonio, Giuseppe, Carmela, Maria e Massimo, oltre i tanti nipoti e soprattutto amici e residente del rione Trinità ad Aversa. Elio era una vera e propria istituzione, nel quartiere, aveva la passione per il lotto, vendeva i biglietti che per lui sarebbero stati i vincenti, mentre altri se li teneva per sé, nella speranza di vincere e veder cambiare la propria vita. Un uomo buono, onesto, gentile, un amico su cui contare, che ti ascoltava senza giudicare. Elio Di Santo ha lottato contro il male che ieri lo ha portato via. Oggi alle 16 ci saranno i funerali presso la Parrocchia di S.Audeno (Trinità) ad Aversa, tanti prenderanno parte per l’ultimo saluto a Elio, l’amico di tutti.