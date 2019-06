AVERSA. Ecco il nuovo consiglio comunale

AVERSA – Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale.

Maggioranza. Alfonso Golia. La politica che serve, 6 seggi: Carmine Palmiero, Luisa Diana Motti, Domenico Menale, Alfonso Andreozzi, Mariano Scuorti, Paolo Cesaro; Partito Democratico, 6 seggi: Paolo Santulli, Elena Caterino, Eugeniza D’Angelo, Maurzio Danzi, Erika Alma, Francesco Forleo; Obiettivo Aversa, 3 seggi: Marco Girone, Pasquale Fiorenzano, Emma Dello Iacono.

Minoranza. Lega Salvini, 3 seggi: Gianluca Golia, Luigi Dello Vicario, Olga Diana; Forza Aversa, 1 seggio: Francesco Di Palma; Noi Aversani, 1 seggio: Francesco Sagliocco.

Giuseppe Stabile consigliere comunale in quanto sconfitto, ma comunque in grado di ottenere un seggio con il quorum raggiunto dalle sue liste. Progetto democratico per Aversa, 2 seggi: Alfonso Oliva e Giovanni Innocenti.