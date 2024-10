AVERSA. False fatture, la Cassazione condanna imprenditore calzaturiero

Fatture per spese fittizie al fine di pagare meno tasse

AVERSA – Condanna irrevocabile per l’imprenditore calzaturiero Antonio Del Piano. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa lo scorso 8 marzo 2024 e quella del tribunale di Napoli Nord, che il 21 febbraio 2023 avevano già dichiarato colpevole il 64enne di aver sfruttato fatture per operazioni inesistenti per pagare, senza averne diritto, meno tasse. Accusato di avere evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un imponibile complessivo di 169.524,73 attraverso l’utilizzo di fatture relative operazioni non reali. La Corte d’Appello ha confermato la condanna e condannato Del Piano al pagamento delle spese processuali