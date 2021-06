AVERSA – Erano stati fermati dopo un lungo inseguimento finito in viale Gramsci. I 3, bloccati dai carabinieri, avevano rubato degli effetti personali da una mini car in sosta in viale D’Acquisto.

Oggi, due componenti della banda, un 20enne e un 19enne, entrambi pregiudicati di Napoli, sono stati giudicati per direttissima e già liberi. Il terzo, minorenne, era stato solo denunciato.