AVERSA. Finti corrieri si fanno aprire per ripulire gli appartamenti. ECCO IL NUOVO METODO DI RAPINA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Rapinatori truffatori si fingono corrieri. In queste ore una cittadina ha lanciato l’allarme di una nuova modalità di truffa che si trasforma in rapina violenta. Oggi intorno alle 13 circa tre banditi, travestiti da corrieri si sono recati presso un appartamento in via De Filippo ad Aversa, e con la scusa della consegna di pacchi natalizi, si sono fatti aprire. Una volta entrati, i balordi hanno minacciato, immobilizzato e aggredito fisicamente la vittima e hanno messo a soqquadro l’appartamento per portare via solo un portafogli. Alcuni familiari dell’uomo sono poi intervenuti mettendo in fuga i balordi.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Aversa diretto dal dr Vincenzo Gallozzi, che hanno raccolto le prove, il racconto della vittima e dei testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per riuscire a risalire all’identità dei tre malviventi. La figlia della vittima ha lanciato sui social l’allarme avvisando tutti dell’accaduto. Ecco cosa scrive Annabella S.: “Buonasera a tutti. Non sono solita scrivere in questi gruppi ma volevo avvisarvi che circa 45 minuti fa in un condomino di Aversa abbiamo subito una rapina fatta da 3 schifosi che, vestiti da operai fingevano di portare delle ceste natalizie. Purtroppo sono riusciti a scappare. NON APRITE A NESSUNO!”