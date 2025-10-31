Aversa, grande partecipazione all’incontro con Iodice e Borgia. Sanità e sostegno alle famiglie fragili al centro del confronto con i cittadini

Una partecipazione straordinaria ieri sera al Nuit Café di Aversa per l’incontro con Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Roberto Fico Presidente”.

In tanti hanno affollato il locale per ascoltare idee, proposte e visioni per una Campania più giusta, moderna e vicina alle persone.

«Aversa è la mia città d’adozione e il cuore della mia esperienza professionale – ha dichiarato Enzo Iodice –. Qui ho diretto il Distretto Socio-Sanitario e ho lavorato ogni giorno per una sanità pubblica più efficiente, umana e accessibile. La nostra Regione ha fatto passi avanti, ma dobbiamo fare di più: più prevenzione, più servizi di prossimità, più attenzione ai fragili e alle famiglie. La buona sanità nasce sul territorio e si costruisce ascoltando le persone, non nei palazzi della politica».

«Vedere così tanta partecipazione è un segnale bellissimo – ha dichiarato Emilia Borgia –. Le persone vogliono esserci, vogliono contare, vogliono una politica che torni a parlare di diritti, di lavoro e di dignità. Una società giusta si misura da come si prende cura dei più fragili: per questo dobbiamo rafforzare il sostegno alle famiglie che convivono ogni giorno con la disabilità, semplificando le procedure, garantendo servizi di sollievo e assistenza domiciliare e offrendo alle madri e ai padri non solo aiuti economici, ma anche ascolto e vicinanza concreta».

Un incontro carico di entusiasmo e fiducia, che segna una tappa importante nel percorso verso le Regionali 2025, con tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai due candidati.

Prossimo appuntamento:

Stasera, alle ore 18:30, a Caserta in via San Carlo 158, inaugurazione del comitato elettorale per un confronto aperto sulle sfide della provincia e per una Campania più vicina alle persone.