AVERSA. Paura nel centro storico, appartamento va in fiamme. LA FOTO

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri sera intorno alle 22 nella zona antica della città, nei pressi di via Porta Carrese, da un appartamento vuoto e disabitato da tempo sono fuoriuscite delle grosse fiamme e una coltre di fumo intenso e nero, che ha reso l’aria irrespirabile e terrorizzato i passanti e i residenti.

Sul posto è stato richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco che sono giunti in loco per domare le fiamme. L’incendio si è sviluppato al primo piano dell’edificio. Sul posto, oltre i caschi rossi, anche le forze dell’ordine per accertare l’origine dell’incendio e garantire l’incolumità pubblica. Al momento non sono ancora chiare le origini dell’incendio, ma stando a indiscrezioni, tale appartamento sarebbe spesso luogo di ritrovo di alcuni senzatetto, per cui non si esclude che potrebbero aver acceso del fuoco per riscaldarsi.