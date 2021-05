AVERSA. Incidente sull’Asse Mediano, automobilista in ospedale

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale lungo l’asse mediano Aversa Melito. Grave scontro, coinvolta un’ auto. Il fatto è avvenuto ieri mattina sull’asse mediano nei pressi dell’uscita Aversa-Melito in direzione Aversa, quando per motivi ancora da accertare si è schiantata una vettura. Sul posto allertati da alcuni automobilisti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito presso il vicino pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Aversa. Sembrerebbe che altre vetture non abbiano riportato gravi conseguenze. Le forze dell’ordine, i carabinieri, intervenute sul posto dopo tutti i rilievi del caso hanno chiamato il carro attrezzi per fare portare via l’ auto coinvolta, presso il deposito giudiziario a disposizione del magistrato. Ora gli inquirenti sono a lavoro per cercare di capire come sono andate le cose e attribuire le responsabilità. L’incidente ha causato lunghe code, con la conseguente paralisi del traffico.