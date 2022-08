AVERSA. La banda dell’Audi tenta il colpo in un’abitazione ma scappa a mani vuote

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) La banda dell’Audi cerca il colpaccio in abitazione, ma scappa a mani vuote. Ieri sera intorno alle 22 circa lungo una strada nei pressi della Variante la famigerata banda dell’Audi di colore grigio, con cinque banditi col volto coperto da mascherine e cappucci ha fatto irruzione in una villetta, credendo che i proprietari fossero in vacanza, ma peccato per loro erano in casa. Il proprietario sentiti i rumori ha gridato e dato l’allarme i banditi si sono dati subito alla fuga a mani vuote.