AVERSA. LA GRANDE INFORNATA. Stavolta Magliocca ha assunto un neo-amico del suo fedelissimo Gianpaolo Dello Vicario: il geometra Giovanni Tirozzi ripescato nella graduatoria di Salvatore Mastroianni

L’ex consigliere comunale si era classificato 15esimo, ma attraverso il grande espediente del fabbisogno del personale, piano rinnovato poco dopo la delibera del precedente e dei concorsi, è entrato lo stesso

AVERSA (g.g.) – A scoppio ritardato, ovvero scusate il ritardo. Ma francamente l’infornata di soggetti legati a triplo, doppio, o anche con un semplice unico filo, legati alla politica di questa provincia e assunti nella più grande infornata clientelare mai realizzata a memoria d’uomo, capace di far impallidire quella di qualche mese prima, messa in piedi dall’Asl Caserta, è stata talmente ampia, numerosa, pletorica che qualche nome noto ci è sfuggito tra gli assunti della ditta Magliocca-Zannini negli uffici dell’amministrazione provinciale di Caserta.

Per caso, nei giorni scorsi abbiamo incrociato il profilo personale dell’ex consigliere comunale di Aversa, Giovanni Tirozzi, il quale, dopo gli anni della difficoltà nella ricerca di un lavoro strutturato, ha incrociato finalmente la beneficiata del secolo.

Nella bio, cioè nella descrizione autobiografica del titolare del profilo, Tirozzi ha dichiarato di lavorare presso l’amministrazione provinciale di Caserta.

Siccome a noi non risultava, siamo andati a riguardarci le lunghe liste degli assunti, ma soprattutto dei ripescati attraverso il giochino dell’idoneità, alimentato da una delibera sul fabbisogno del Personale, approvata a pochi mesi di distanza, caso più unico che raro, dall’indizione dei concorsi.

E manco a dirlo, proprio in quella riguardante il concorso che ha affrancato dalla disoccupazione un altro nome noto della politica casertana, quel Salvatore Mastroianni che, incredibile ma vero, è al servizio di Giorgio Magliocca, a cui deve l’assunzione, ma risulta essere ancora il coordinatore provinciale della Lega, ci siamo imbattuti proprio nel nome di Giovanni Tirozzi.

Ricapitolando, dunque, nel concorso per istruttore tecnico, categoria C, dedicato ai geometri, il nome di Tirozzi si posiziona al numero 15.

Pensate un poco che questo concorso era stato bandito a suo tempo per l’assunzione di sette nuovi geometri e, con il giochino di cui prima, gli assunti sono stati ben 18, tra i quali Mastroianni, posizionatosi 11esimo, e Tirozzi, per l’appunto, alla posizione 15.

Ultimamente il geometra di Aversa è segnalato in concordia politica con Gianpaolo Dello Vicario che Magliocca ha voluto inserire tra i dirigenti di Forza Italia, dove svolge la funzione di presidente del partito, che non significa ricoprire la carica di leader, bensì quella di presidente del coordinamento provinciale che affianca, per l’appunto, il coordinatore provinciale Giuseppe Guida, che a breve dovremo chiamarli a breve segretario provinciale, secondo quanto deciso a livello nazionale da Antonio Tajani.

Dello Vicario è dunque, oggi, un magliocchiano doc. L’assunzione di Tirozzi alla Provincia potrebbe quindi essere collegata a questa forte relazione politica e anche personale.